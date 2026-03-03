Lazio-Atalanta, Cardone rivela le condizioni di Pedro: Buone o cattive notizie? Il punto

Giulio Cardone é intervenuto ai microfoni di Radiosei per esprimersi riguardo le condizioni di Pedro, al momento ai box per un problema alla caviglia

Pedro - Via onefootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)Pedro - Via onefootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)
Giulio Cardone é intervenuto ai microfoni di Radiosei per esprimersi riguardo le condizioni di Pedro, al momento ai box per un trauma distorsivo alla caviglia.

Le dichiarazioni di Cardone a Radiosei 

Pedro ieri ha svolto una parte dell'allenamento col gruppo, oggi dovrebbe allenarsi nuovamente col gruppo e potrebbe andare in panchina.

