Lazio-Atalanta, Cardone rivela le condizioni di Pedro: Buone o cattive notizie? Il punto
Pedro - Via onefootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)
Giulio Cardone é intervenuto ai microfoni di Radiosei per esprimersi riguardo le condizioni di Pedro, al momento ai box per un trauma distorsivo alla caviglia.
Le dichiarazioni di Cardone a Radiosei
Pedro ieri ha svolto una parte dell'allenamento col gruppo, oggi dovrebbe allenarsi nuovamente col gruppo e potrebbe andare in panchina.