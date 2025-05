Lazio-Lecce, i diffidati in casa biancoceleste: chi rischia l'esordio della prossima stagione

Tre punti per l’Europa, ma con la testa anche al domani

La Lazio si appresta a vivere gli ultimi novanta minuti della Serie A 2024/2025 con un obiettivo chiaro: conquistare la vittoria per garantirsi un posto nelle competizioni europee, puntando alla più prestigiosa possibile. Nella sfida all’Olimpico contro il Lecce, i biancocelesti non possono permettersi distrazioni, ma allo stesso tempo devono cominciare a guardare anche oltre: l’attenzione dovrà essere massima per evitare che eventuali squalifiche possano compromettere l’inizio della prossima stagione.

Diffidati sotto osservazione: rischio squalifica all’orizzonte

Una delle principali preoccupazioni in casa Lazio riguarda la situazione disciplinare di tre giocatori chiave: Nicolò Rovella, Reda Belahyane e Alessio Romagnoli. Tutti e tre risultano in diffida, e un’ammonizione contro il Lecce comporterebbe la squalifica automatica da scontare nella prima giornata del prossimo campionato. Al contrario, se dovessero concludere il match senza ricevere cartellini, la diffida verrebbe azzerata, permettendo loro di ripartire da zero nella nuova stagione. Una gestione attenta sarà quindi fondamentale, sia per chiudere bene l’annata sia per non compromettere l’avvio della prossima.