Lazio, crocevia Lecce: come cambiano i ricavi in base al posto in Europa

Tutto ancora in gioco: serve comunque battere il Lecce

Il destino europeo della Lazio resta appeso ai risultati di Juventus e Roma, ma una cosa è certa: per sperare in un piazzamento più prestigioso, la squadra di Baroni dovrà battere il Lecce. Attualmente il sesto posto garantisce l’accesso alla Conference League, ma l’obiettivo è salire il più possibile. L’opzione di restare fuori da tutto è meglio non prenderla nemmeno in considerazione. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, un’eventuale qualificazione segnerebbe la nona partecipazione europea consecutiva: sei volte in Europa League, due in Champions League nelle ultime otto stagioni. La partecipazione alla Conference, se confermata, permetterebbe alla Lazio di entrare direttamente agli spareggi del 21 e 28 agosto, evitando i primi tre turni di qualificazione. Queste due date cadrebbero proprio a ridosso dell’inizio del campionato, fissato per il 23-24 agosto.

Conference League, c’è anche un tesoretto in palio

Per Lotito, mantenere lo status internazionale del club è una priorità, non solo sportiva ma anche economica. La UEFA ha destinato 285 milioni di euro a stagione per il triennio della Conference League, con un aumento di 50 milioni rispetto alla precedente edizione. Ogni club qualificato alla fase a gironi riceverà 3,17 milioni di euro, a cui si aggiungono bonus prestazione: 400.000 euro per ogni vittoria, 133.000 per ogni pareggio. La classifica finale della prima fase assegnerà ulteriori bonus: 28.000 euro per posizione, 400.000 euro ai primi otto classificati, 200.000 per chi si piazza tra il nono e il sedicesimo posto.

Nella fase a eliminazione diretta, i premi aumentano: 200.000 euro per accedere agli spareggi degli ottavi, 800.000 per gli ottavi, 1,3 milioni per i quarti, 2,5 milioni per le semifinali, 4 milioni per la finale. Il club vincitore porterà a casa un ulteriore premio di 3 milioni di euro. A tutto questo si aggiungono le quote del market pool, del ranking storico UEFA e i proventi legati ai diritti televisivi. Per la Lazio, restare in Europa è anche una questione di sostenibilità economica