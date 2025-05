Lazio-Lecce, Giampaolo: "La Lazio è forte ma dobbiamo rendere la vita difficile alle rivali"

Manca soltanto una partita al termine del Campionato di Serie A, tuttavia, il futuro della Lazio nelle Coppe non è ancora sicuro, infatti, domani alle ore 20:45 sono in programma Lazio-Lecce, Venezia-Juventus, Torino-Roma e Udinese-Fiorentina, partite decisive per il futuro delle aquile, infatti, al termine dell'ultima giornata il club di Baroni potrebbe essersi classificato in Champions, Europa, Conference League o in nessuna delle tre. In caso di vittoria della Lazio e di sconfitta sia della Juventus che della Roma, le aquile avrebbero ancora accesso alla massima competizione europea, mentre con la caduta o pareggio dei giallorossi, il club di Baroni si qualificherebbe in Europa. Con il Venezia che rischia la retrocessione, così come il Lecce, e il Torino che gioca l'ultima partita in casa, nessun risultato è scontato, tuttavia, c'è anche la possibilità di uno scenario terrificante per la Lazio, infatti, in caso di trionfo della Fiorentina e sconfitta delle aquile, sarebbero i viola ad occupare l'ultimo posto in Coppa. In vista dell'incontro Lazio-Lecce, il mister Giampaolo sì è espresso in conferenza stampa.

Giampaolo in conferenza stampa

Sulla lotta per la salvezza

Se il campionato si fosse concluso domenica scorsa saremmo allo spareggio. A bocce ferme significa che siamo tutte lì. Bisogna avere equilibrio.

Sull'incontro con la Lazio

Sappiamo di affrontare una squadra molto forte e non dobbiamo fare favori a nessuno, dobbiamo rendere la vita difficile a tutte le squadre che lottano per il nostro stesso obiettivo.

Sui recuperi per Lazio-Lecce