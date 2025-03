La moviola di Lazio-Torino: Massa si perde qualche giallo e su Rovella...

Continua a non vincere la Lazio, in casa i tre punti mancano dalla gara contro il Monza di Bocchetti. La squadra di Baroni era riuscita ad andare in vantaggio grazie ad un bel tiro a giro di Marusic, ma viene beffata nel finale dal gol di Gineitis complice un reparto difensivo molto disattento e confuso che lascia troppo spazio. Dal punto di vista arbitrale l'episodio chiave avviene nel secondo tempo con veementi proteste biancocelesti per un contatto in area su Rovella, ma Massa lascia proseguire.

La moviola di Lazio-Torino

Massa interviene molto presto all'interno del match sventolando correttamente il giallo a Lazaro al 7' per un fallo su Isaksen che gli era sgusciato via sull'out di destra.

Al 40' Zaccagni colpisce in tackle Vlasic e riceve il cartellino giallo da Massa, diventando il primo biancoceleste sul taccuino degli ammoniti.

Nella seconda frazione di gioco il fischietto di gara estrae al 57' un giallo ai danni di Ricci per un trattenuta su Isaksen, mentre al 65' è il turno di Walukiewicz che viene sanzionato con un giallo per trattenuta su Marusic.

Poco dopo avviene l'episodio cruciale del secondo tempo con veementi proteste da parte della Lazio e di tutto lo Stadio Olimpico, per un intervento in scivolata all'interno dell'area con Rovella che viene steso sulla corsa e anche per un tocco di mano di Walukiewicz in appoggio ritenuto però congruo il suo movimento. Massa lascia proseguire e il VAR non interviene, Guendouzi viene ammonito per proteste e salterà la trasferta di Bergamo per diffida, ammonito anche Maripan sempre per eccessive lamentele nei confronti del direttore di gara.

Al 75' manca un giallo a Biraghi con Isaksen che lo aveva superato. Al 92' ammonito anche Romagnoli.

Il voto a Massa

Voto: 5

Distratto in più di un'occasione e non coerente con il metro di giudizio. Stupisce molto l'episodio del possibile penalty non concesso alla Lazio