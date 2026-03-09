Lazio-Sassuolo, Maldini: “Miglioro partita dopo partita. Su Sarri e i tifosi…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Dazn e LSC, Daniel Maldini, che questa sera ha siglato il suo primo gol con la maglia della Lazio, ha analizzato la vittoria contro il Sassuolo

Queste le sue parole:

La cosa più importante è stata la vittoria, anche per il nostro umore, eravamo un po’ così senza tifosi. Devo dire che è stata una gran serata, meno male. Centravanti? Sempre un miglioramento continuo, mi sto trovando meglio anche nei movimenti, bene così.

Sarri? Ti fa giocare con la testa serena, per me è una cosa importante. Mi ha dato fiducia dall’inizio e cerco di ripagarlo. Mi lascia molto libero di svariare, di fare di testa mia, e poi di attaccare la porta quando scarico il pallone. Questo è quello che mi chiede. Stadio vuoto? Non è una cosa molto bella, noi li aspettiamo, speriamo di vederli presto e gioire con noi.

