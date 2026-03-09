Conferenza Idzes: "Difficile prendere un gol all'ultimo. Sulla partita..."

L'intervento in conferenza stampa del calciatore neroverde alla fine della sfida in trasferta contro la Lazio.

Difficile quando prendi un gol all'ultimo minuto. Anche perché i primi 15/20 eravamo in difficoltà, poi abbiamo fatto gol e secondo me negli ultimi minuti avremmo dovuto portare un punto a casa. Difficile prendere sempre un gol. Se avessimo preso un punto fuori casa contro una squadra forte, è un peccato.

Stiamo facendo una grande stagione, ma possiamo fare sempre di più. Potevo fare di più e aiutare nell'ultimo gol, il nostro livello è fatto di alti e bassi, dobbiamo eliminare il livello di bassi perché siamo una grande squadra. Stiamo facendo bene noi difensori, ma possiamo fare di più.