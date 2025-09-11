Lazio, Dele-Bashiru incoraggiato dalla Nigeria: ora la sfida con Vecino per conquistare Sarri

Dele-Bashiru torna dalla Nazionale - che lo aveva convocato per questa pausa - incoraggiato, a carico e decisivo, pronto a raccogliere il guanto di sfida di Vecino. Dalla Nigeria sono arrivate notizie incoraggianti con un centrocampista biancoceleste protagonista dell’ottima prestazione in casa del Sudafrica. È stato solo strappo decisivo sulla corsia di destra, un’accelerazione devastante che ha prodotto il cross trasformato in gold da un compagno connazionale. Un lampo che non è sfuggito a Maurizio Sarri che vuole plasmarlo per far un giocatore determinante sulla base del suo talento, dimostrato anche in quest’occasione.

Dele e la concorrenza da superare

L’impatto del giovane nigeriano a Roma non è stato semplice e nemmeno all’inizio di questo campionato. Al debutto di Como, schierato come mezz’alla sinistra, Dele-Bashiru era apparso spaesato, fuori dal gioco, lontana dai meccanismi del sistema di Sarri, incapace di dare continuità alle giocate. Al contrario, contro il Verona si sono intravisti segnali di crescita come maggiore presenza in mezzo al campo, più attenzione nelle letture difensive e un paio di recuperi che hanno fatto intravedere le sue potenzialità. Però, serve altro per Sarri, anche perché adesso lo scenario si complica: come riporta Il Corriere dello Sport, Vecino - fermo ad agosto per un problema muscolare - adesso è tornato disponibile e rappresenta un concorrente di alto spessore con cui confrontarsi. L’uruguaiano è un giocatore esperto, talentuoso e molto utile nelle situazioni di maggiore emergenza della Lazio, un fedelissimo dei biancocelesti, capace di garantire sostanze, equilibrio, fisicità, inserimenti e personalità nei momenti decisivi: la sua presenza rimette in discussione gerarchie e rischia di ridimensionare drasticamente lo spazio del nigeriano.

