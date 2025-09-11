Lazio, dopo la Nazionale ansia per le condizioni di Zaccagni e Rovella: la gestione pre derby

Come riporta Il Corriere dello Sport, questa pausa delle Nazionali sta lasciando diversi pensieri alla Lazio di Sarri: trauma ad una tibia per Zaccagni, affaticamento degli adduttori per Rovella. Non sono ancora scattati allarmi a Formello, ma ci sono stati solo grandi sospiti. Zaccagni si è allenato in gruppo, ha saltato solo la parte finale dell’allenamento di ieri pomeriggio; invece, Rovella è rimasto a riposo dovrebbe allenarsi entro quarantott’ore.

Dopo la sosta, occhi puntati su Zaccagni in vista di Sassuolo e Roma

Sarri conta di avere entrambi i giocatori per il Sassuolo e nelle migliori condizioni possibili. Restano tre giorni di allenamento prima della partita, anteprima del derby del 21 settembre che tutti i tifosi aspettano. Sulla carta c’è tutto il tempo di smalti acciacchi ed evitare rischi, ma spetterà il tecnico l’ultima decisione. Per quanto riguarda il capitano della Lazio, ha saltato la partita con Israele, per colpa di una botta ad una tibia, l’edema era sceso fino alla caviglia così che Gattuso ha preferito risparmiarlo. Il rientro a Formello è servito per valutare le sue condizioni e non è stato necessario allo stop prudenziale. Per sicurezza, il capitano ha lavorato separatamente, senza carichi, evitando contatti di gioco per non aggravare il trauma in riassorbimento. Proprio oggi arriveranno le risposte definitive e si comprenderà il da farsi per domenica. Nel frattempo, per fortuna, è tornato Isaksen sulla fascia, anche se non è pronto per giocare titolare e potrebbero rientrare in corsa. Proprio per questo, Sarri virerà soprattutto su Pedro, come sempre a disposizione, mentre Noslin rappresenta una delle ultime scelte.

zaccagni ipa

Dopo la sosta, occhi puntati su Rovella in vista di Sassuolo e Roma

Invece, maggiore apprensione verrà riservata a Rovella, l’affaticamento va trattato con cura. Ieri il centrocampista è rimasto a riposo e potrebbe saltare anche l’allenamento di oggi. Nelle prossime ore saranno valutati i rischi che pesano soprattutto in vista del derby. Cataldi si tiene pronto in caso di emergenza, come nella notte che ha preceduto l’esordio in campionato e la partita contro il Como, quando Nicolò è diventato padre ed ha dovuto tornare a Roma per assistere alla nascita della piccola Venere. Ieri l’rimbalzavano l’assicurazione sulle condizioni di Rovella, ma in questi casi è decisiva la gestione: serve più riposo possibile per evitare che l’affaticamento si trasformi in uno stiramento irreversibile. Oggi era un quadro completo degli acciaccati e tutti i nazionali che rientreranno a Formello. Proprio per questo, Sarri ha fissato una doppia seduta per far lavorare in gruppo in modo standard: si attendono risposte e rassicurazioni.