Insigne, 19 gol e 16 assist in MLS: Sarri lo vuole per rilanciare l’attacco della Lazio

Come riporta Il Messaggero, Lorenzo Insigne ha fatto sapere chiaramente di voler solo la Lazio – nonostante qualche resistenza in casa biancoceleste – ed è convinto che a gennaio potrà indossare la maglia biancoceleste. L’ex Napoli vuole rilanciarsi con Sarri e ha accantonato le varie offerte ricevute (da Parma e Sassuolo) aspettando la fine del trimestre, ovvero il 30 settembre, data entro cui il club deve fornire una prova concreta del risanamento del bilancio, in particolare sul fronte costo del personale.

Le ali non convincono sotto porta

E Sarri insiste per avere Insigne a gennaio

Per Insigne, che non ha alcuna intenzione di proseguire l’avventura canadese, la Lazio è la prima scelta. Dopo aver vestito le maglie di Cavese, Pescara e Napoli, fatta eccezione per l’esperienza americana e una breve parentesi in Serie B, il fantasista partenopeo è deciso a chiudere la carriera in Italia. Ritrovare Sarri, con cui ha vissuto le stagioni migliori, significherebbe dare una svolta. Il 16 agosto, dalla panchina del BMO Field, ha inviato segnali chiari: vuole tornare protagonista. Nonostante qualche sondaggio estero (come quello a Cortina), il suo agente D’Amico ha già riaperto il dialogo con Lotito, il quale ha promesso a Sarri che farà il possibile per accontentarlo, anche in un momento così delicato. Nel frattempo, Mau ha ribadito la necessità di innestare qualità in attacco. Il mercato non ha portato il tipo di giocatori richiesto, e oggi tra i nomi seguiti da vicino ci sono anche i vari Dybala e Zapata, ma con parametri economici proibitivi. I numeri parlano: tra i migliori assist-man della Serie A, Insigne (19 gol e 16 assist in 65 partite in MLS) resta uno dei profili più completi, tecnico e tattico.

Il nodo

In America, Insigne ha mantenuto buone medie: 19 reti e 16 assist in 65 match, oltre al fatto che l’ex Toronto, grazie alle sue 96 reti, è il terzo miglior marcatore di italiano di Serie A in attività dopo Immobile e Berardi. Sarri lo vuole per dare incisività in zona offensiva, dove finora Zaccagni ha faticato. C’è bisogno di una spinta diversa. Pedro ha cambiato ruolo, e gli altri esterni non incidono. Zaccagni (38 gol), Isaksen (19) hanno reso meno rispetto alle attese, i due contano pena 57 con in carriera nei campionati europei. Delle 12 squadre del nostro campionato che giocano con le ali, soltanto Como, Lecce e Torino hanno una coppia meno prolifica. Si tratta di un dato fortemente allarmante perché squadre come Roma, Napoli e Sassuolo, prossimo rivale, vantano almeno 100 reti (Atalanta e Bologna superano le 90, ad esempio). Per questo, l’arrivo di Insigne potrebbe essere molto più che semplice sogno di Sarri, ma davvero una pedina utilissima per il futuro della Lazio.