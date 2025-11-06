Lazio, Isaksen: “Sto vivendo un buon momento, sono pronto a dare tutto. Contro l’Inter…”

Uno dei calciatori rinati in questo periodo è sicuramente il danese Isaksen. Dopo un brutto periodo di mononucleosi che lo ha fortemente debilitato dal punto di vista fisico e psicologico, il giovane è tornato più carico che mai e ha salvato il match contro il Cagliari, siglando la prima rete della Lazio. Quest’ottima ripresa gli ha garantito la convocazione in nazionale e tante altre soddisfazioni. L’esterno ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport.tv2.dk inerenti alla sua esperienza e al suo percorso in biancoceleste, ma non solo.

Le parole di Isaksen

Sul suo momento attuale e l‘esperienza in Italia

Un mese fa avevo giocato pochissimo, solo 10 minuti, quindi il ritorno in nazionale è stato un po’ complicato. Ora mi sento meglio, sto vivendo un buon momento e mi sono davvero divertito ad aiutare la squadra. È fantastico adesso sentirmi di nuovo me stesso in campo, poter affrontare i duelli senza paura. Questo è ciò che mi entusiasma di più. La mentalità italiana mi ha influenzato molto e mi è entrata nel sangue: sono pronto a dare tutto e non mi arrendo. In questo momento sono molto felice di poter giocare di nuovo e di contribuire alla squadra.

Sui prossimi impegni della Lazio e della nazionale

Prima della sosta dobbiamo affrontare l’Inter, una partita difficile, ma sono pronto a dare tutto per la mia squadra. Con la Danimarca, invece, giocheremo due partite decisive. Non sarà semplice e non so se riusciremo a qualificarci al Mondiale, ma queste gare arrivano nel momento giusto per me.