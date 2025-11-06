Lazio, Cardone: "L'Inter è già concentrata su domenica. Mercato? Per me sarà a parametro zero"

Giulio Cardone è intervenuto ai microfoni di Radiosei per esprimersi riguardo le condizioni della rosa biancoceleste, le prestazioni del club di Chivu nella sfida di Champions, la fase di calciomercato di gennaio e l'incontro Inter-Lazio, in programma domenica 3 novembre alle ore 20:45.

I convocabili sono quelli che c’erano contro il Cagliari. Tavares poteva accelerare un po’ per l’Inter, ma di base qualche recupero ci sarà dopo la sosta. Che Castellanos stia mancando alla manovra della Lazio credo sia oggettivo. Sappiamo però anche quanto Sarri stimi Dia.

L’Inter ieri è stata inguardabile o quasi. Ha giocato col freno a mano, concentrata sulla gara di domenica, ha ottenuto il massimo risultato col minimo sforzo. Chivu ha fatto un turnover molto intelligente. Sta lavorando sulla testa dei giocatori e anche dal punto di vista tattico; sta gestendo bene tutti gli elementi dell’ampia rosa, con intelligenza. Confermiamo quindi che domenica sarà una sfida complicata, come sapevamo, ma la Lazio non parte battuta.