Alessandro Matri fa il suo esordio in Kings League

La Kings League sta divenendo attrattiva ma soprattutto possibilità per gli ex calciatori di indossare nuovamente gli scarpini e calcare il campo. Pochi giorni fa la Fc Zeta ha ufficializzato l'ingresso in squadra dell'ex biancoceleste Alessandro Matri, che questa sera ha fatto il suo esordio.

Matri fa il suo esordio in Kings League

Depositphotos

Alessandro Matri ha fatto ieri il suo esordio nel match contro gli Alpak terminato 11-3 in favore degli Fc Zeta, risultato che ha permesso alla squadra di approdare in semifinale. L'ex attaccante e dirigente biancoceleste è subentrato a gara in corso al posto di Pellegrino facendo il suo esordio ufficiale nella nuova competizione.

