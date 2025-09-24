Infortuni Lazio, ecco il comunicato ufficiale del club

Momento delicato in casa Lazio, mancano i risultati, solo una vittoria e ben tre sconfitte su quattro partite di campionato ma non solo questo. Il capitolo infortuni preoccupa, diversi i giocatori fermi ai box ed in più le squalifiche arrivate dal derby con la Roma non hanno fatto altro che peggiorare la situazione giocatori disponibili per Maurizio Sarri. Di seguito il comunicato ufficiale della società che aggiorna le condizioni dei vari giocatori infortunati.

La situazione infortunati e la nota ufficiale del club

Nel pomeriggio, dopo un consulto tra lo staff medico – Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e il medico sociale dott. Italo Leo – si comunica quanto segue:

Samuel Gigot prosegue il percorso di riabilitazione post-intervento.

Fisayo Dele-Bashiru ha riportato una lesione muscolare a carico del bicipite femorale destro.

Nicolò Rovella è alle prese con una sindrome retto-adduttoria ed ha già iniziato il percorso riabilitativo.

Manuel Lazzari e Matías Vecino stanno continuando i rispettivi protocolli di riatletizzazione post infortunio.

Il centrocampo preoccupa Sarri

Mancano pochi giorni al delicato match contro il Genoa. I biancocelesti andranno in Liguria con una vera e propria emergenza a centrocampo, oltre agli infortunati ( oramai ben noti ) c'è la situazione squalificati che sottraggono altre importanti pedine all'allenatore toscano. Belahyane e Guendouzi hanno preso un rosso diretto nell'ultimo match Lazio-Roma e saranno quindi fuori. Maurizio Sarri dovrà decidere come risolvere questa grana a centrocampo con i pochi disponibili.