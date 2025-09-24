Mahamadou Balde ricorda il padre morto improvvisamente ieri

Notizia improvvisa e sconvolgente per i fratelli Balde. Il papà è morto improvvisamente nella giornata di ieri lasciando i figli Keita Balde e Mahamadou Balde nello sconforto e nel dolore.

Tanti i messaggi dei tifosi di calcio a sostegno dei due ragazzi, nonchè due ex società anche di Keita Balde come Monza ( squadra in cui ha militato lo scorso anno ) e la Lazio.

Caro papà, ieri è stato il tuo turno di lasciare questo mondo inaspettatamente e senza poterti dire addio. So che in futuro ci rivedremo e spero di poterti dire le cose che non ho potuto dirti. Sei stata una persona fantastica ma soprattutto il miglior padre che questa vita potesse darmi. Ti sei preso cura di me, mi hai protetto e mi hai amato come nessun altro. Ricordo quando ho lasciato la scuola e siamo andati a prendere il treno per andare agli allenamenti e ogni giorno mi hai accompagnato per tutta la vita agli allenamenti e alle partite. Sei stato con me nei momenti difficili, come quando eravamo in ospedale 3 giorni dopo la rottura del ginocchio non hai esitato a venire e stare con me in quel momento. Non dimenticherò mai tutti i momenti che abbiamo vissuto insieme, io e te, tutti i consigli che mi hai dato sulla vita e tutte le cose che ho imparato da te. Non le dimenticherò mai. Qualche mese fa ho raggiunto ciò che speravamo tanto e ora tocca a te andartene da un giorno all'altro. Spero che tu stia bene ovunque tu sia e che... Prenditi cura di me e proteggimi come hai sempre fatto. Ti ho sempre amato, Mamadou, tuo figlio ti amerà sempre e non ti dimenticherà mai. Chiedo ad Allah di concederti salute, pace e la Sua protezione per sempre.