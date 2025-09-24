Lazio, infortunio Rovella: le ultime notizie sull'operazione
Il centrocampista biancoceleste sembrerebbe continuare a recuperare dall'infortunio senza ricorrere all'operazione
Preoccupazione in casa Lazio per le condizioni di Nicolò Rovella, costretto a fermarsi alla fine del primo tempo del derby contro la Roma.
Nei giorni successivi si era ipotizzato che il centrocampista potesse dover ricorrere a un intervento chirurgico per risolvere i problemi legati alla pubalgia. Al momento, però, lo staff medico della Lazio in accordo col giocatore hanno deciso di non procedere con l’operazione, optando invece per una terapia conservativa.
Nei prossimi giorni il giocatore dovrebbe sottoporsi ad altri consulti e nuovi accertamenti, che serviranno a capire l’evoluzione del quadro clinico e i possibili tempi di recupero.