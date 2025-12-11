Ballotta: "La Lazio è cresciuta. Provedel? Titolare meritatamente. Su Mandas..."

L'intervento di Marco Ballotta ai microfoni di Radio Laziale

In vista della prossima sfida che vedrà la Lazio far visita al Parma per il quindicesimo turno di campionato, il doppio ex del match, Marco Ballotta, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare il momento dei biancocelesti di Sarri e la sfida contro i ducali.

Ballotta a Radio Laziale

La Lazio l'ho vista cresciuta. Vedo una Lazio più determinata e sicura di sè. Riescono meglio gli automatismi e il lavoro di Sarri. Si cominciano ora a vedere i risultati. La classifica sta migliorando, dobbiamo migliorare così. Non devi fermarti. Ora li vedo bene, li vedo determinati. Una Lazio che si può riconoscere.

Con tutti i problemi che ci sono stati all'inizio Sarri si è trovato in una situazione inaspettata e non ha fatto tante polemiche. Pian piano sta ottenendo il massimo dai giocatori. Sta facendo tanto con quello che ha, senza nulla togliere.

Quest'anno è tornato il portiere che c'era con Sarri, non so se è merito suo, ma si vede una solidità diversa. 

Mandas? Di portiere ne può giocare solo uno, Mandas è un capitale della società. Non credo che lo cederanno, ma lo daranno in prestito, dove farà la sua esperienza. Secondo me Mandas non è da cedere. Due portieri da tenere. Provedel titolare meritatamente, a cui è stata data fiducia e lui si è giocato le sue carte nella maniera giusta. Mandas è lì e aspettata, essendo giovane ha bisogno di giocare, ma è da tenere in considerazione.

I margini di miglioramento ce ne sono ancora. Anche le vittorie fanno tanto. Moralmente i punti fanno. Nella Lazio era una questione di tempo, hanno dimostrato che possono proseguire su questi livelli. Qualcosa si può migliorare ancora. Se un giocatore mirato e di livello arriva a dare una mano può fare comodo, e può servire a completare la rosa.

Dove andrei a mettere mano sul mercato? Davanti. Uno che ti garantisce qualche goal in più. Non è completa come squadra, ma dipende sempre quali siano gli obiettivi.

Sulla sfida con il Parma

Il Parma è una squadra strana, sicuramente molto giovane. Con il Pisa ha vinto, ma non ha giocato. La Lazio la potrà mettere sicuramene in difficoltà, ma deve stare anche attenta a qualche ripartenza e a non attaccare Pellegrino. Deve stare attenta, perché non è scontato, ma non deve avere paura del Parma. Sono giovani e possono commettere errori che possono costargli caro.

Un giocatore che può fare la differenza? Bernabè è il giocatore che inventa qualche giocata. Dalla Lazio? Io sinceramente vedo una squadra cresciuta insieme, non un giocatore in particolare. Stanno crescendo tanto come squadra, e questo vuol dire che la squadra gira.

Zaccagni ha le giocate. Salta l'uomo, ha colpi, è tecnicamente forte, ma gira sempre con la squadra. Stanno crescendo tutti, è un altro spettacolo.

Basic? È sbocciato. Può capitare, a volte bisogna dare delle occasioni. Capita una volta che gioca, fa bene e lo tieni più in considerazione, può capitare. È capitato anche a me. Bisogna dare l'opportunità a tutti: gli allenamenti sono una cosa, le partite un'altra.

Romagnoli? Può ancora migliorare. Ma come ho detto prima, sono cresciuti tutti insieme. Si sentono più sicuri. Lui è uno che guida la squadra, un punto di riferimento, lo deve fare, è nelle sue corde. 

Corvi, il portiere del Parma? Alla prima partita quando è subentrato ha fatto bene, alla seconda un po' meno. L'ho visto bene nell'ultima partita. È stato un portiere che ha sempre giocato poco, non è giovanissimo, ma sembra avere esperienza. Al momento sta dando sicurezza, ma è stato poco considerato. 

