Calciomercato Lazio, si cerca una mezzala per gennaio: i nomi

Il mercato di gennaio si avvicina e, nonostante la grande crescita della rosa biancoceleste, la necessità di far arrivare qualcuno che possa rinforzare i vari reparti della Lazio ed è sempre più evidente. In vista della campagna acquisti il Comandante Maurizio Sarri ha valutato i vari profili che potrebbero ricoprire il ruolo di mezzala.

Calciomercato Lazio: alla ricerca di una mezzala

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, tra i vari nomi emersi per ricoprire il ruolo di mezzala risaltano quello di Konstantinos Karetsas del Genk, Gustavo Sa del Famalicao e piace ancora molto Giovanni Fabbian del Bologna, che avendo 22 anni non reintrerebbe nel calcolo del costo del lavoro allargato. Un altro profilo nel mirino della Lazio è David Watson, il cui contratto col Kilmarnock scadrà a giugno, inoltre, anche Ivan Illic continua a convincere.

