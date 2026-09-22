Lazio, Provstgaard sfida Haaland: “Pronto a dare tutto per arginarlo”

Sono otto i calciatori della Lazio partiti per raggiungere i ritiri delle rispettive Nazionali. Tra gli appuntamenti più interessanti spicca quello che vedrà Oliver Provstgaard trovarsi di fronte Erling Haaland nella sfida tra Danimarca e Norvegia.

Il difensore biancoceleste ha già messo nel mirino il confronto con l'attaccante norvegese. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Provstgaard ha spiegato: «Come squadra dobbiamo cercare di arginarlo, perché è molto più di un semplice attaccante di stazza».

Una sfida complicata, dunque, che rappresenterà uno dei principali appuntamenti della sosta per i calciatori della Lazio impegnati con le rispettive selezioni.

Lazio, Provstgaard e Isaksen con la Danimarca: tutti gli impegni

Provstgaard e Isaksen, oltre alla partita contro la Norvegia, saranno impegnati anche contro Portogallo e Galles, entrambi affrontati tra andata e ritorno.

Diverso il programma di Mandas, atteso dalle partite contro Serbia, Germania per due volte e Olanda.

Sutalo difenderà invece i colori della Croazia. Per lui sono in calendario gli incontri contro Repubblica Ceca, Spagna per due volte e Inghilterra.

Non mancheranno neppure gli incroci tra compagni di squadra. Nuno Tavares, oltre al “derby” contro altri biancocelesti, dovrà affrontare anche Galles e Norvegia.

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