Lazio, arrivano buone notizie dall’infermeria. Fissate anche due amichevoli: saranno a porte aperte. Ecco quando
Riposo fino a venerdì, poi due test: Dele-Bashiru e Marusic verso il rientro, attesa per gli esami di Rovella.
Dopo oltre due mesi di lavoro intenso, affrontato anche con temperature particolarmente elevate, per la Lazio è arrivato il momento di concedersi qualche giorno di riposo. Zaccagni e compagni torneranno a ritrovarsi venerdì, quando riprenderanno gli allenamenti.
La sosta servirà anche per valutare le condizioni degli infortunati. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Dele-Bashiru e Marusic dovrebbero essere pronti per l’11 ottobre. Buone indicazioni anche per Cataldi, che si è già allenato insieme al resto del gruppo ed è riuscito anche a strappare due convocazioni.
Grande attenzione, inoltre, per Rovella. Il centrocampista è atteso dai controlli nel cuore di questa settimana. C’è fiducia, perché il percorso di recupero sembra procedere positivamente, anche se saranno gli esami a fornire indicazioni più precise.