Gattuso costruisce la sua Lazio anche fuori dal campo: cosa è successo a cena

Lazio, Gattuso lavora sul gruppo anche lontano dal campo

Fare gruppo anche lontano dal campo. È uno dei principi che stanno accompagnando Gennaro Gattuso nel lavoro di costruzione della nuova Lazio. E questa volta il tecnico biancoceleste ha scelto di farlo anche a tavola.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Gattuso, il suo staff e il gruppo squadra che quotidianamente lavora accanto ai calciatori si sono concessi una cena al ristorante Le Due Lune, a pochi minuti dal centro sportivo biancoceleste.

La serata si è svolta martedì ed è stata soprattutto un'occasione per stare insieme lontano dagli allenamenti e dalle dinamiche dello spogliatoio.

Per Gattuso, del resto, non si tratta di un episodio isolato. Come riferisce il Corriere dello Sport, quella della cena con i propri collaboratori rappresenta un'abitudine dell'allenatore.

L'appuntamento viene infatti ripetuto ogni mese con l'obiettivo di cementare i rapporti anche fuori dal contesto strettamente calcistico.

Un momento di relax e condivisione che, questa volta, si è trasformato anche in una piccola festa a tema Lazio.

Nella pagina successiva Gattuso, cena Lazio con torta biancoceleste: il messaggio della serata