Roma, screening gratuiti a Piazza Cavour: tre giorni dedicati alla prevenzione

Roma, a Piazza Cavour tre giorni di screening gratuiti con “Prenditi Cura di Te – Prevenzione è Salute” Roma, 17 settembre 2026 – Screening e visite specialistiche gratuite nel cuore di Roma. Dal 24 al 26 settembre, dalle 9.30 alle 17.30, Piazza Cavour ospiterà “Prenditi Cura di Te – Prevenzione è Salute”, l’iniziativa ideata da AgorAzione APS e Realtà Forense e rivolta agli avvocati degli Ordini Forensi del Lazio e ai cittadini di Roma Capitale.

Per tre giorni sarà possibile accedere a controlli e consulenze in diversi ambiti: cardiovascolare e longevità, angiologia, oculistica, senologia, tiroide, dermatologia, otorinolaringoiatria, audiologia, nutrizione e salute orale. Al programma sanitario si affiancheranno incontri sui corretti stili di vita, attività fisica, screening funzionali e sessioni formative di BLSD e manovre di disostruzione. Tra le realtà coinvolte figurano Fondazione Policlinico A. Gemelli, ASL Roma 1 – Regione Lazio, Komen Italia, Aquaniene, Technogym, Curasept e Comitato Italiano Paralimpico Regione Lazio. «Vogliamo portare la prevenzione fuori dagli ambulatori e renderla concretamente accessibile.

Per tre giorni Piazza Cavour diventerà un luogo nel quale avvocati e cittadini potranno dedicare tempo alla propria salute, gratuitamente e con il supporto di professionisti e strutture di primo piano», dichiara l’Avv. Andrea Borgheresi, delegato di Cassa Forense e presidente di AgorAzione APS.

L’apertura è prevista giovedì 24 settembre alle 9.30, con la presentazione istituzionale dell’iniziativa. Venerdì 25 settembre, alle 15.30, si terrà inoltre la tavola rotonda “Diritto e diritti alla salute One Health nell’era della longevità”, con rappresentanti delle istituzioni e del mondo scientifico. Le attività formative saranno accessibili gratuitamente e senza prenotazione. Gli screening, anch’essi gratuiti, potranno essere prenotati presso il desk allestito nell’area dell’evento, fino a esaurimento dei posti; ogni partecipante potrà effettuare un solo screening nell’arco delle tre giornate.

“Prenditi Cura di Te – Prevenzione è Salute” 24, 25 e 26 settembre 2026 – Piazza Cavour, lato Borgo, Roma Ore 9.30–17.30

Informazioni e programma: www.realtaforense.it