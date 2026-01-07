Lazio-Fiorentina: bene ma ancora 0-0 dopo il primo tempo

Si sono chiusi i primi 45 minuti allo stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Fiorentina. Risultato invariato e a reti bianche ma gli uomini di Maurizio Sarri stanno dominando sui toscani di Marco Vanoli. Gli ospiti infatti non si sono mai fatti vedere dalle parti di Provedel mentre la Lazio ha creato diversi pericolosi ma la viola in un modo o nell'altro è riuscita sempre a tenere la porta inviolata. Biancocelesti anche sfortunati, sia dal punto di vista delle decisioni arbitrali ( solite purtroppo ) che per quanto riguarda un infortunio. I capitolini infatti sono stati costretti al cambio per l'infortunio di Toma Basic, al suo posto è entrato Matias Vecino.

Il match

I numeri parlano da soli nel match di stasera tra Lazio e Fiorentina. Ogni statistica è a favore dei biancocelesti a partire dal possesso di palla ( 55% a 45% ) ai tiri totali. La Lazio ne ha fatti ben 10 mentre gli ospiti 0. Di questi 10 i biancocelesti ne hanno realizzati 4 nello specchio della porta difesa da De Gea. Anche il numero dei corner è nettamente a favore dei capitolini, un 7-0 secco. Il risultato continua ad esser inchiodato sullo 0-0 però.

Le altre partite della serata

Insieme a Lazio-Fiorentina sta giocando anche Torino-Udinese e Parma-Inter. Il primo match vede i granata pareggiare per 0-0 contro i friulani. La squadra di Baroni sta giocando leggermente meglio nonostante il match sia comunque equilibrato. Nella sfida invece dell'Ennio Tardini, gli uomini di Chivu sono in pieno controllo della partita. Finora il vantaggio è di un gol ( 0-1 ) grazie alla rete realizzata da Dimarco. I padroni di casa faticano a creare pericoli e provano, per ora, a giocare esclusivamente con ripartenze e contropiedi che però al momento non fruttano molto.