La compagna di Taylor Jane Adda e il suo arrivo a Roma

Per quanto riguarda le questioni di campo oggi è stata la giornata di Kenneth Taylor, neo acquisto della Lazio che andrà a rinforzare il centrocampo di Maurizio Sarri sostituendo il francese partente Mateo Guendouzi. Da ieri sera è iniziata l'avventura del calciatore olandese con l'aquila sul petto. Al suo fianco in questa nuova esperienza la sua fidanzata, famosa influencer da un milione di followers Jane Adda che ha voluto condividere sui social emozioni e sensazioni dell'arrivo nella città di Roma nonchè nel centro sportivo di Formello.

Le stories social della fidanzata di Taylor e le sue parole

Qualche frase, tanta emozione e soddisfazione per la carriera del suo compagno. Questo il trend che accompagna le stories social di Jane Adda, parole dedicate a Taylor e alle sue emozioni personali. Di seguito alcune frasi che trovate nelle stories:

Un grande cambiamento, ma siamo più che pronti a vivere la nostra vita migliore a Roma. A parole non si può nemmeno descrivere quanto sono orgogliosa! E ciao Roma!

https://www.instagram.com/stories/jadeanna/3806521182686901574/?reel_id=1700478189&reel_owner_id=1700478189#

Piccolo intoppo per Taylor

Purtroppo il centrocampista olandese non ha potuto raggiungere il resto della squadra per allenarsi. Al momento mancherebbe il transfer, un dettaglio non da poco che rischia di mettere Taylor out anche per la trasferta di Verona. Per Maurizio Sarri non di certo una bella notizia vista l'emergenza che ha a centrocampo. Vediamo se nelle prossime ore ci saranno novità importanti.