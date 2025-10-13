Nasce la Nazionale Italiana Sanitari: in campo per la salute, uniti per la vita

Dalla passione per il calcio e dal desiderio di fare del bene nasce ufficialmente la Nazionale Italiana Sanitari (NIS), una squadra formata da medici, infermieri, operatori sanitari, volontari e manager del settore salute che hanno scelto di unire le proprie forze dentro e fuori dal campo con un unico obiettivo: promuovere la cultura della salute e sostenere progetti di solidarietà attraverso lo sport.

La Nazionale Italiana Sanitari è un’associazione senza scopo di lucro che si propone di portare la cura e l’attenzione per gli altri anche oltre gli ospedali, promuovendo iniziative benefiche, eventi sportivi e campagne di sensibilizzazione.

Il 100% dei fondi raccolti verrà destinato a progetti concreti di cura e sostegno psico-fisico delle persone più fragili.

Le dichiarazioni dei fondatori

Il progetto, ideato dal Dott. Joseph Fiore e dal Prof. Dott. Luca Cipriano, e condiviso fin dal principio con il Notaio Edoardo Marcucci e con tutto il Direttivo dell’Associazione, rappresenta un nuovo modo di intendere la solidarietà: unire la sanità italiana sotto un unico simbolo di vita, unione e speranza.

I soci fondatori hanno sottolineato il valore umano e simbolico dell’iniziativa.

Prof. Dott. Luca Cipriano, Presidente Onorario e Socio Fondatore NIS, ha dichiarato:

“Ogni giorno, come medici, viviamo la cura come una missione. Con la NIS abbiamo scelto di portare questa missione anche fuori dagli ospedali, indossando una maglia che unisce tutti gli operatori sanitari italiani. La NIS rappresenta un segno di fiducia nella vita, un inno all’unione e alla speranza”.

Dott. Joseph Fiore, Manager Sanitario, Presidente Esecutivo e Socio Fondatore NIS, ha spiegato:

“La Nazionale Italiana Sanitari è nata dal desiderio profondo di fare qualcosa di positivo e concreto, mettendo in campo la parte più bella di noi: la capacità di prenderci cura.

Vogliamo trasmettere e coltivare valori autentici — l’impegno, la solidarietà, il rispetto, la speranza — perché solo così possiamo costruire qualcosa che resti.

Il 26 settembre non è solo una data: è il primo battito di un sogno che appartiene a tutti".

Notaio Edoardo Marcucci, Tesoriere e Socio Fondatore NIS, ha aggiunto:

“Questo progetto è un atto d’amore verso la vita e verso chi la difende ogni giorno.

Partecipare alla sua nascita come socio fondatore è un privilegio che porta con sé un impegno etico e concreto: garantire che ogni iniziativa sia trasparente, sostenibile e realmente utile a chi ne ha più bisogno”.

Il primo evento ufficiale: “Il 1º Battito – Quadrangolare di Beneficenza”

Il 15 novembre 2025, presso il Circolo Villa Flaminia di Roma, si terrà il primo evento ufficiale della Nazionale Italiana Sanitari:

“Il 1º Battito – Quadrangolare di Beneficenza”, con la partecipazione di:

Nazionale Italiana Sanitari

Nazione Italiana Giornalisti e Comunicatori Digitali

Nazionale Italiana Campioni Olimpici

Selezione Banca Fideuram

L’intero ricavato sarà devoluto al Reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma.