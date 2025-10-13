Cardone: "Sono troppi gli infortunati. Vecino? Non ha nulla da prima di Lazio-Verona..."

Brutte notizie per il Comandante, Taty Castellanos si aggiunge alla lunga lista di biancocelesti indisponibili, infatti, a causa di un problema al retto femorale della gamba destra, la cui entità si scoprirà in seguito agli esami in programma per oggi, l'attaccante si dovrà fermare per circa 20 giorni. Riguardo l'alto numero di infortunati in casa Lazio sì è espresso Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei.

Le dichiarazioni di Giulio Cardone a Radiosei

L'infortunio di Taty

Castellanos si è bloccato nell’ultimo allenamento della settimana, oggi sono in programma gli esami e capiremo l’entità dell’infortunio. Il problema è al retto femorale della gamba destra, la zona è delicata; è difficile credo evitare la lesione, al momento è difficile anche prevedere la sua presenza contro la Juventus, teoricamente lo stop è di almeno 20 giorni. Lui l’ha presa male, perché da inizio stagione si stava allenando bene.

L'alto numero di infortunati in casa Lazio

È già la settima lesione muscolare per i giocatori della Lazio, per un totale di dodici infortuni da inizio stagione e stiamo solo a ottobre. Ho parlato dopo la partita contro il Torino della situazione dei campi di Formello, ma la società ci dice che non è così. I preparatori ci dicono invece che non è colpa dei carichi di lavoro, ma qualcosa credo ci sia. Difficile pensare che sia una coincidenza. La cosa strana è che le fasce muscolari coinvolte negli infortuni sono tutte diverse, così diventa anche difficile capire su cosa lavorare. Il settore sanitario si occupa dei recuperi, per trovare le cause bisogna guardare ad altro.

Su Vecino e Rovella

Ci sono due casi enormi da gestire. Uno è quello di Vecino, i responsi dicono che lui non ha nulla da prima della gara contro il Verona. Dovrebbe tornare in gruppo. Questa è stata una situazione però inaccettabile. Il secondo caso è quello di Rovella. Tutti gli hanno consigliato di operarsi per guarire definitivamente, però lui ha deciso di optare per la terapia conservativa.

Il comunicato della Società