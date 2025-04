Lazio, arriva il quinto pareggio di fila in casa: l’Olimpico è ancora un tabù

La Lazio ieri non è riuscita a vincere una partita importantissima per riagganciare il quarto posto e sperare in una qualificazione in Champions League. Oltretutto, i mancati tre punti sono arrivati proprio all’Olimpico, in casa, davanti ai tifosi biancocelesti, dove la Lazio non riesce a vincere oramai da quasi tre mesi. Questo è un dato significativo su cui Baroni e i suoi ragazzi dovranno riflettere in queste ultime quattro partite, di cui due proprio in casa contro Juventus e Lecce a maggio.

Quinto pareggio di fila e ancora tabù Olimpico

Vincere ieri avrebbe significato portarsi al quarto posto, pari merito con la Juventus, ancora con uno scontro diretto da giocare in casa, è proprio a pochi giorni da due sfide che delineeranno le sorti della classifica come Roma-fiorentina e Bologna-Juventus. Non c’è tempo di pensare al passato, però: la Lazio dovrà giocare queste ultime quattro partite (rispettivamente contro Empoli, Juventus, Inter e Lecce) con massima determinazione. Oltretutto, come riporta Il Corriere dello Sport, a preoccupare e anche l’andamento della squadra all’Olimpico, stadio casalingo. Per la Lazio si tratta del quinto pareggio casalingo consecutivo in campionato (dopo Napoli, udinese, Torino e Roma): un dato singolare che non si registrava dagli anni 90, in particolare dall’ottobre del 1990 al gennaio del 1991 (ai tempi della Lazio di Zoff).

