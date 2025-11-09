Buon compleanno Albano Bizzarri: gli auguri del club

Spegne oggi le candeline un calciatore che ha vissuto con l'aquila sul petto uno dei giorni più gloriosi della storia biancoceleste.

Tanti auguri di buon compleanno Albano Bizzarri. Il portiere argentino ha vestito la maglia biancoceleste per quattro stagioni concludendo la sua avventura alla Lazio proprio con la vittoria nel 2013 della Coppa Italia contro la Roma.

Spegne oggi 48 candeline Albano Bizzarri.

L’ex portiere argentino della Lazio era giunto in maglia biancoceleste nel 2009 ed ha vestito l’Aquila sul petto per quattro stagioni.

Nella Lazio, l’estremo difensore ha collezionato 26 presenze, incassando 33 reti. In particolare, Bizzarri ha legato il suo nome a due trionfi: il successo in finale di Supercoppa italiana contro l’Inter nel 2010 e la vittoria nella Coppa Italia del 26 maggio 2013 contro la Roma.