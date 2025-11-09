Lotito mira il Nasdaq: il patron guarda alla borsa USA

Come riportato dal Corriere della Sera, a Formello filtra ottimismo in merito al lavoro svolto negli ultimi mesi riguardo al tema Nasdaq, uno dei principali mercati azionari degli Stati Uniti.

Il contatto in estate

Nasdaq - Depositphotos

Sempre secondo quanto raccolto dall'edizione quotidiana del Corriere della Sera, in estate alcuni dirigenti erano stati nel Nuovo Continente proprio per sondare il mercato americano. Al tempo ci fu un incontro anche con Jordan Saxe, senior executive del Nasdaq, per iniziare ad ipotizzare un ingresso della Lazio e studiare nuovi percorsi innovativi per il club di Lotito.

Il precedente del Cadice

C'è un precedente riguardo al Nasdaq, infatti il Cadice, squadra che milita nella Serie B spagnola, è stata la prima squadra europea a quotarsi al Nasdaq con una capitalizzazione fulminea: ben 400 milioni raccolti in un giorno solo. Gli spagnoli impiegarono tre anni per questa operazione, secondo il Corriere della Sera a Formello vorrebbero metterci meno tempo.