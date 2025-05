Giudice Sportivo, le decisioni ufficiali dopo Lazio-Juventus

Si è concluso un altro turno di Serie A, le lotte scudetto, Champions e salvezza sono ancora apertissime a due giornate dal termine. Come di consueto è uscito il verdetto del Giudice Sportivo dopo il trentaseiesimo turno.

Depositphotos

Le sanzioni del Giudice Sportivo alla Lazio

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

ZACCAGNI Mattia (Lazio): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Decima sanzione).

Le sanzioni del Giudice Sportivo alla Juventus

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre bottiglie in plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

SOUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA KALULU KYATENGWA Pierre Kazaye R (Juventus): per avere, al 15° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una manata alla nuca un calciatore avversario.