Matteo Petrucci: "Lorenzo Insigne? La Lazio ha trovato l'accordo per l'ingaggio..."

Matteo Petrucci, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per esprimersi riguardo la questione Lazio-Lorenzo Insigne e su alcuni calciatori della rosa biancoceleste.

Le dichiarazioni di Matteo Petrucci a Radio Laziale

Lorenzo Insigne

La Lazio ha trovato l'accordo con Insigne. Insigne con la Lazio ha trovato l'accordo per l'ingaggio per una cifra di poco inferiore ai due milioni, Sarri lo vuole e la Lazio è pronta ad accontentarlo.

Fisayo Dele-Bashiru

Per ora non c'è la volontà di reinserire Dele-Bashiru in lista, utilizzeresti l'ultimo slot disponibile per riavere un giocatore per tre partite, tra l'altro in un ruolo in cui ora sei coperto.

Tijjani Noslin

Noslin non ha fatto breccia nel cuore di Sarri perché non ho un ruolo chiaro e non viene considerato completo da Sarri.

Boulaye Dia