Matteo Petrucci: "Lorenzo Insigne? La Lazio ha trovato l'accordo per l'ingaggio..."
Matteo Petrucci, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per esprimersi riguardo la questione Lazio-Lorenzo Insigne e su alcuni calciatori della rosa biancoceleste.
Le dichiarazioni di Matteo Petrucci a Radio Laziale
Lorenzo Insigne
La Lazio ha trovato l'accordo con Insigne. Insigne con la Lazio ha trovato l'accordo per l'ingaggio per una cifra di poco inferiore ai due milioni, Sarri lo vuole e la Lazio è pronta ad accontentarlo.
Fisayo Dele-Bashiru
Per ora non c'è la volontà di reinserire Dele-Bashiru in lista, utilizzeresti l'ultimo slot disponibile per riavere un giocatore per tre partite, tra l'altro in un ruolo in cui ora sei coperto.
Tijjani Noslin
Noslin non ha fatto breccia nel cuore di Sarri perché non ho un ruolo chiaro e non viene considerato completo da Sarri.
Boulaye Dia
Oggi dovrebbe tornare Dia, probabilmente oggi farà solo la parte atletica e domani lo vedremo in campo e me lo aspetto in campo dal primo minuto domenica.