I verdetti degli allenatori nell'occasione in Inter-Lazio

Il campionato si è concluso da esattamente 11 giorni ed ha seminato i suoi verdetti. Tanta amarezza in casa Inter che ha praticamente gettando al vento uno scudetto che in un determinato momento sembrava essersi avvicinato ai nerazzurri di Simone Inzaghi. Dietro questo verdetto una infinita reazione a catena che riguarda singoli allenatori.

Il famoso Sliding Doors che dal 1998, epoca in cui uscì il film, è entrato prepotentemente come slang quotidiano. Più che mai questo ne è un esempio in termini di avvenimenti. L'evento in questione riguarda il match Inter-Lazio, partita che è costata cara all'Inter e a Simone Inzaghi grazie anche a Pedro mattatore che con una doppietta per ben due volte ha ripreso la squadra di Milano. L'occasione sprecata è legata in particolare alla rete sbagliata nel recupero da Arnautovic.

Lo Sliding Doors di Arnautovic

L'episodio è stampato nella mente di tutti i tifosi di calcio, in particolare di tre tifoserie: Inter, Lazio e Napoli. Era il minuto 94 nella sfida tra nerazzurri e capitolini quando Arnautovic si trova sui piedi una palla da spingere dentro da poca distanza ma l'austriaco liscia clamorosamente il pallone vanificando una occasione a dir poco unica. Tanta disperazione sul volto del giocatore, dei tifosi nerazzurri e di Simone Inzaghi, uno scudetto perso. Gioia per i laziali e settimo cielo invece per il Napoli che assapora il tricolore ad un passo grazie a quel pareggio.

Il racconto però può andare oltre e crea una reazione a catena che decide tantissimo. A raccontarlo è Sportmediaset con un post social, in cui evidenzia cause e conseguenze, per gli allenatori in primis, di quell'occasione sprecata di Arnautovic. Se fosse stato gol?

Il post social