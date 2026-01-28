Di Marzio rivela: "Maldini è stato preso per fare l'attaccante"
Il retroscena di mercato rivelato da Gianluca Di Marzio sul nuovo acquisto della Lazio
Uno degli interrogativi più dibattuti nell’ambiente biancoceleste riguarda il ruolo che avrà il nuovo acquisto della Lazio, Daniel Maldini. Il figlio d’arte è arrivato in prestito con diritto di riscatto dall’Atalanta e rappresenterà per il mister una nuova soluzione offensiva, ma resta ancora da definire la sua precisa collocazione tattica.
A commentare questo aspetto è stato il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio a Fantacalcio, che ha rivelato come Maldini sia stato chiamato per ricoprire il ruolo di attaccante, alla luce dei limiti dei centravanti presenti nella rosa biancoceleste.
Il retroscena rivelato da Di Marzio
A Maldini è stato detto: 'Ti prendiamo per provare a farti fare l'attaccante'. Non voglio prendermi la responsabilità di come verrà utilizzato. Vedendo Dia, Noslin o lo stesso Ratkov, che avrà bisogno di tempo per adattarsi al calcio italiano e all'allenatore, magari Maldini con le sue caratteristiche potrebbe adattarsi meglio al gioco di Sarri.