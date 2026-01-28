Di Marzio rivela: "Maldini è stato preso per fare l'attaccante"

Uno degli interrogativi più dibattuti nell’ambiente biancoceleste riguarda il ruolo che avrà il nuovo acquisto della Lazio, Daniel Maldini. Il figlio d’arte è arrivato in prestito con diritto di riscatto dall’Atalanta e rappresenterà per il mister una nuova soluzione offensiva, ma resta ancora da definire la sua precisa collocazione tattica.

A commentare questo aspetto è stato il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio a Fantacalcio, che ha rivelato come Maldini sia stato chiamato per ricoprire il ruolo di attaccante, alla luce dei limiti dei centravanti presenti nella rosa biancoceleste.

Il retroscena rivelato da Di Marzio