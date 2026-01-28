Di Marzio rivela: "Maldini è stato preso per fare l'attaccante"

Il retroscena di mercato rivelato da Gianluca Di Marzio sul nuovo acquisto della Lazio

Ginevra Sforza /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Uno degli interrogativi più dibattuti nell’ambiente biancoceleste riguarda il ruolo che avrà il nuovo acquisto della Lazio, Daniel Maldini. Il figlio d’arte è arrivato in prestito con diritto di riscatto dall’Atalanta e rappresenterà per il mister una nuova soluzione offensiva, ma resta ancora da definire la sua precisa collocazione tattica. 

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

A commentare questo aspetto è stato il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio a Fantacalcio, che ha rivelato come Maldini sia stato chiamato per ricoprire il ruolo di attaccante, alla luce dei limiti dei centravanti presenti nella rosa biancoceleste.

Il retroscena rivelato da Di Marzio

A Maldini è stato detto: 'Ti prendiamo per provare a farti fare l'attaccante'. Non voglio prendermi la responsabilità di come verrà utilizzato. Vedendo Dia, Noslin o lo stesso Ratkov, che avrà bisogno di tempo per adattarsi al calcio italiano e all'allenatore, magari Maldini con le sue caratteristiche potrebbe adattarsi meglio al gioco di Sarri.

Tifo organizzato: "Venerdì staremo tutti a Ponte Milvio. Portate sciarpe e bandiere"
La Lazio si inserisce nella corsa per Gustavo Puerta: i dettagli