Tegola per la Lazio, stop Cataldi: ecco quando tornerà

Dopo il ko di Ivan Provedel, Sarri dovrà fare i conti anche con un nuovo infortunio: quello rimediato da Danilo Cataldi nell'ultima sfida della Lazio contro il Sassuolo. Il centrocampista biancoceleste si è fermato per un problema al polpaccio, che ha costretto il mister al cambio forzato: al posto del numero 32 è subentrato Patric nel ruolo di mediano.

Svelato il rientro

Nella giornata di oggi il centrocampista si è sottoposto agli esami strumentali per determinare l'entità dell'infortunio e gli eventuali tempi di recupero. Secondo quanto riferito da Radio Laziale, Cataldi potrebbe tornare in campo solo dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, saltando quindi il big match contro il Milan di domenica prossima e la trasferta di Bologna.

Una tegola pesantissima per Sarri che per tutta la stagione ha dovuto misurarsi con i numerosi infortuni che hanno colpito la rosa laziale e che lo hanno spesso costretto a cercare soluzioni alternative.