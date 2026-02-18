Nelle prossime ore nuovo comunicato del tifo organizzato

Attraverso un post sui propri profili social, il tifo organizzato biancoceleste ha fatto sapere che a mezzogiorno uscirà un nuovo comunicato

Beniamino Civitelli /
Depositphotos
Depositphotos

Continua a tenere banco in casa Lazio la protesta contro il presidente Lotito. I tifosi della Lazio non sono entrati allo stadio nelle ultime due partite casalinghe ed ora resta da capire in quale forma continuerà la contestazione.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Alle 12:00 nuovo comunicato del tifo organizzato

Tifo Lazio
Fraioli

Attraverso un post sui propri profili social, il tifo organizzato biancoceleste ha fatto sapere che a mezzogiorno uscirà un nuovo comunicato che chiarirà come andrà avanti la protesta. Sempre oggi alle 12.00 inizierà la vendita dei biglietti per la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta.

Il post su Instagram

Maxi stangata per la Juventus dopo le polemiche contro l'Inter
Lotito: "Ecco lo stadio della Lazio". Al Flaminio 50 mila spettatori