Nelle prossime ore nuovo comunicato del tifo organizzato
Attraverso un post sui propri profili social, il tifo organizzato biancoceleste ha fatto sapere che a mezzogiorno uscirà un nuovo comunicato
Continua a tenere banco in casa Lazio la protesta contro il presidente Lotito. I tifosi della Lazio non sono entrati allo stadio nelle ultime due partite casalinghe ed ora resta da capire in quale forma continuerà la contestazione.
Alle 12:00 nuovo comunicato del tifo organizzato
Attraverso un post sui propri profili social, il tifo organizzato biancoceleste ha fatto sapere che a mezzogiorno uscirà un nuovo comunicato che chiarirà come andrà avanti la protesta. Sempre oggi alle 12.00 inizierà la vendita dei biglietti per la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta.