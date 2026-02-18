Lotito: "Ecco lo stadio della Lazio". Al Flaminio 50 mila spettatori

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, la parola d’ordine è “rifunzionalizzazione”, termine un po’ nerd che unisce insieme il restauro delle strutture esistenti e la loro preservazione, la realizzazione di quelle nuove e il ritorno alla vita del vecchio stadio Flaminio, opera realizzata da Pier Luigi Nervi per le Olimpiadi di Roma 1960. Ieri, nel centro sportivo di Formello, il presidente della Lazio, il senatore Claudio Lotito, insieme al nipote di Nervi, anche lui di nome Pier Luigi, ha presentato alla stampa la proposta progettuale depositata in Campidoglio all’inizio della scorsa settimana. Insieme a Lotito, il progettista della parte architettonica, l’architetto Marco Casamonti; il professor Domenico D’Olimpio, docente di Tecnologia dell’Architettura a La Sapienza, coordinatore del gruppo di lavoro che ha stilato la parte ambientale e di mobilità del progetto; e il professor Roberto De Lieto Vollero, ordinario di Fisica Tecnica e Impianti Termotecnici a Roma Tre che ha guidato il team di analisi sulle infrastrutture energetiche.

“Presentiamo una visione”

IPA

«Oggi non presentiamo semplicemente un progetto edilizio, presentiamo una visione. Ciò che realizziamo oggi incide sulle generazioni future. La rifunzionalizzazione dello Stadio Flaminio non riguarda soltanto la Lazio, ma riguarda Roma, la sua storia urbanistica e la sua capacità di guardare al futuro con responsabilità», ha esordito Lotito che poi ha aggiunto: «Il Flaminio non è un manufatto isolato. È parte di un sistema urbano con una vocazione sportiva e culturale consolidata nel tempo. Il nostro obiettivo è rigenerare un'area oggi segnata da criticità evidenti, restituendole qualità, funzionalità, sostenibilità e tutela della sicurezza dei cittadini». Come già anticipato dal Messaggero, nel progetto della Lazio il Flaminio passerà dagli attuali 24mila posti a 50.570. Intrigante il sistema ideato per questo raddoppio della struttura, in considerazione del fatto che il Flaminio è vincolato dalle Belle Arti che, in passato e l’ultima volta alcuni mesi fa con la proposta progettuale presentata dalla Roma Nuoto, aveva rigorosamente disciplinato i possibili interventi. L’idea architettonica è quella di realizzare dei “cavalletti” che sorreggeranno il secondo anello: 46 cavalletti che renderanno questa nuova parte del tutto autonoma dal vecchio stadio di Nervi con il quale non avrà alcun punto di contatto. Spiega l’architetto Casamonti: «La base, in cemento armato, è quella storica progettata da Nervi, mentre la parte superiore, leggera e sospesa, sarà in acciaio. Questa scelta non solo garantisce la coerenza stilistica, ma permette di preservare l'eleganza e la leggerezza delle forme originali, evitando che nuovi interventi risultino invasivi o massicci. L'idea alla base del progetto è quella di un sistema architettonico a “matrioska”, con due involucri distinti ma armoniosamente interconnessi". Il nuovo Flaminio sarà progettato come un catino compatto, che esalterà l'intensità e l'emozione della partita. Lo stadio sarà poi dotato di spazi dedicati a ristoranti, negozi, palestre, uffici e aree per eventi culturali mentre le recinzioni, concepite come pannelli trasparenti, saranno aperte durante i giorni feriali, rendendo permeabili le piazze antistanti, e chiuse nei giorni delle partite per garantire la sicurezza. L'approccio progettuale segue la filosofia originaria di Nervi, immaginando una continuità con la sua visione, pur adottando soluzioni tecniche moderne e materiali performanti».

