Pedro e il record imbattuto: neanche Messi e Ronaldo come lui

Pedro non è solo uno dei migliori attaccanti di sempre, ma è anche colui che, come riporta Onefootball sui propri profili social, detiene un record ancora imbattuto, che non sono riusciti a eguagliare nemmeno Messi e Ronaldo.

Ecco di cosa si tratta.

Il record di Pedro

L'attaccante biancoceleste è l'unico giocatore della storia del calcio ad aver vinto Champions League, Supercoppa UEFA, Mondiale per Club, Europa League e il Mondiale.

Come riportato da Onefootball, infatti, nemmeno Messi e Ronaldo possono vantarsi di questo record: al primo manca l'Europa League; al secondo, invece, anche il Mondiale.

Il post di Onefootball