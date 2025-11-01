Pedro e il record imbattuto: neanche Messi e Ronaldo come lui
L'attaccante spagnolo detiene ancora un record molto importante per la sua carriera: ecco di cosa si tratta
Pedro
Pedro non è solo uno dei migliori attaccanti di sempre, ma è anche colui che, come riporta Onefootball sui propri profili social, detiene un record ancora imbattuto, che non sono riusciti a eguagliare nemmeno Messi e Ronaldo.
Ecco di cosa si tratta.
Il record di Pedro
L'attaccante biancoceleste è l'unico giocatore della storia del calcio ad aver vinto Champions League, Supercoppa UEFA, Mondiale per Club, Europa League e il Mondiale.
Come riportato da Onefootball, infatti, nemmeno Messi e Ronaldo possono vantarsi di questo record: al primo manca l'Europa League; al secondo, invece, anche il Mondiale.