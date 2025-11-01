Claudio Lotito e i migliori affari di sempre: ecco i nomi

Claudio Lotito, presidente dalla S.S. Lazio, è conosciuto come uno dei migliori uomini del mondo del calcio che riesce a fare affari non da poco. Sono diversi i nomi di calciatori passati a Roma che il Patron biancoceleste è riuscito a prendere a poco, rivendendoli poi a cifre molto più alte.

Ecco i nomi di alcuni di questi calciatori.

I nomi più importanti: da Klose a Pedro

Come riporta la pagina instagram Calciatori_per_baglio_, infatti, i nomi che hanno riempito le tasche della Lazio sono diversi, tra cui: Antonio Candreva (preso a 9 milioni di euro e venduto a 22 milioni); Felipe Anderson (preso a 7 milioni di euro, venduto a 38 e ripreso a 3); Lucas Biglia (preso a 8 milioni di euro e venduto a 20); Joaquin Correa (preso a 17 milioni di euro e venduto a 34); Luis Alberto, Ciro Immobile e Milinkovic Savic presi con un totale di soli 25 milioni di euro.

E chi, invece, è stato acquistato a poco ed è diventato molto importante per la squadra: Ivan Provedel preso per 2 milioni di euro e Mattia Zaccagni per circa 7 milioni.

I migliori affari, però, sono stati quelli di Pedro dalla Roma e Klose dal Bayern Monaco, entrambi presi a parametro zero.

