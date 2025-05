MOVIOLA - A Chiffi serve il Var per assegnare il rigore: la sua gara tra errori e decisioni

La Lazio rimonta due volte l'Inter a San Siro, ma la gara finisce sul 2-2

Match intenso e combattuto a San Siro tra Inter e Lazio, con i biancocelesti capaci di rimontare due volte i nerazzurri e portare a casa un pareggio per 2-2. Il primo tempo è stato giocato su buoni ritmi, ma non sono mancate le polemiche arbitrali. Al 4’, Bastoni atterra Isaksen vicino alla linea laterale: contatto evidente, ma Chiffi lascia correre. Al 22’, Bisseck cade in area su lieve contatto con Rovella, giusto non concedere il rigore. Al 25’, duro pestone di Thuram su Romagnoli, entrambi restano a terra ma l’arbitro lascia correre. Tre minuti dopo, al 28’, altro duello tra i due e stavolta è Thuram a venire punito per una trattenuta.

Alla mezz’ora, altro episodio dubbio: Bisseck entra duro su Castellanos vicino alla linea laterale, Chiffi assegna solo una rimessa. Seguono un fallo di Mkhitaryan su Mandas (37’) e il giallo a Calhanoglu per proteste al 38’, dopo una sua entrata ruvida su Rovella. Al 45’, Castellanos commette fallo su Calhanoglu e protesta: altro cartellino giallo. Il primo tempo si chiude con qualche tensione, ma senza episodi determinanti da Var.

Un match giocato a viso aperto con l'arbitro Chiffi protagonista in negativo della sfida

Il secondo tempo accende il nervosismo e le polemiche. Al 59’, Castellanos cade in area dopo un contatto con Dimarco: Chiffi lascia correre, episodio dubbio. Al 60’, Gila interviene con decisione su Dimarco, prende il pallone ma viene ammonito per la gamba tesa. Al 70’, alla Lazio manca un calcio d’angolo evidente, errore del guardalinee. Tre minuti dopo, al 73’, Pedro pareggia ma il gol viene annullato per fuorigioco di Vecino: interviene il Var che conferma la regolarità dell’azione e assegna il gol, ignorando un netto fallo di mano di Dumfries nell’azione.

Al 79’, punizione per l’Inter e ammonizione a Romagnoli, ma il fallo del difensore laziale non appare chiaro. Sulla successiva punizione (80’) Dumfries segna il 2-1, ma anche qui la Lazio protesta per una sospetta trattenuta di Thuram su Marusic. All’87’ altro episodio chiave: Castellanos supera Bisseck che, con il gomito largo, devia il pallone col braccio. Chiffi lascia correre, ma il Var lo richiama e viene assegnato il rigore alla Lazio. Nell’immediato, espulsi sia Inzaghi che Baroni (88’) per proteste.

Nei 7 minuti di recupero assegnati al 90’, altri due episodi: al 93’, Correa stende Guendouzi ma Chiffi non fischia il fallo; al 98’ Arnautovic segna su sponda di Carlos Augusto ma il gol viene giustamente annullato per fuorigioco sul tocco del brasiliano. Una partita spettacolare ma segnata da numerosi errori arbitrali, corretti solo grazie al Var.