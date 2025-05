Inter-Lazio, Baroni a LSC: "Adesso dobbiamo recuperare e vincere a tutti i costi l’ultima gara"

La 37a giornata di Serie A è terminata e le aquile sono riuscite a concludere l'incontro con l'Inter a San Siro con un 2-2, merito della rete di Pedro su assist di Vecino e del rigore battuto dal numero 9. Nonostante il risultato, la Lazio è scelta al 6° posto, ma non solo, con la vittoria della Juventus e della Roma e di un posto per l'Europa League occupato dal Bologna, vincitrice della Coppa Italia, al momento il club biancoceleste si è qualificato per la Conference, tuttavia, soltanto l'ultima giornata di Campionato, nella quale le aquile affronteranno il Lecce, potra svelare il destino dei club. Al termine dell'incontro, il mister Marco Baroni, che ha ricevuto un cartellino rosso durante il secondo tempo di gioco per proteste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel.

Marco Baroni a Lazio Style Channel

Sulla prestazione della Lazio

Grande prestazione. La squadra ha giocato con energia una partita di spessore mentale e fisico. Siamo stati dentro la partita dopo essere andati in svantaggio due volte.

Sull'Inter e sull'incontro con il Lecce

L’Inter ha una struttura pazzesca, non è facile arginarli. Ci dispiace perché sotto il profilo del gioco la squadra mi è piaciuta. Adesso dobbiamo recuperare e vincere a tutti i costi l’ultima gara, e poi vediamo. Io credo che le partite sono tutte aperte, compresa la nostra, sarà difficile battere il Lecce.

Sull'assenza di Vecino, Taty e Tavares per gran parte della stagione

Noi siamo stati senza Vecino, Senza Taty. Di queste cose ci si dimentica ma noi dobbiamo ricordarlo perché per noi sono giocatori importanti come Nuno Tavares. Sono giocatori che spostano gli equilibri. La squadra è rimasta sempre comunque competitiva nonostante queste difficoltà.

Sull'ultima partita di Campionato