Lazio, chi sarà il capitano della stagione 2025-2026? Zaccagni in dubbio?

La Lazio si sta preparando alla stagione 2025-2026 e il test contro la primavera di domenica scorsa ha rilanciato il centrocampista Cataldi come capitano. Non è un caso, come sottolineato da mister Sarri, anche se è vero che Zaccagni era assente e avrebbe dovuto ancora recuperare. Quest’anno, nuovamente, sembrerebbe controversa la questione relativa all’assegnazione della fascia da leader dopo che, a luglio scorso, Immobile l’ha lasciata vacante a Formello.

Zaccagni capitano?

Dal ritiro ad Auronzo dello scorso anno i senatori Provedel, Romagnoli e Marusic si erano sbilanciati e avevano eletto pubblicamente Cataldi come capitano, senza sapere - come, d’altronde, lo stesso Danilo - che per la società fosse in uscita sul mercato e che la volontà sarebbe stata quella di nominare, invece, Zaccagni. Lo stesso mister Baroni aveva scelto l’esterno anche per premiarlo dopo il rinnovo come atto di fedeltà alla Lazio. Mattia ha un ottimo rapporto con Sarri che lo ha lanciato e lo ha chiamato subito a giugno scorso per chiedergli aiuto in questo suo secondo mandato. Adesso, però, il Comandante ha intuito che dentro la questione capitano si annidano vecchie storie da debellare subito, lo ha già spiegato all’esterno per non destabilizzarlo e ha rimesso la decisione nelle mani del gruppo.

Gestione di interessi

Come riporta il quotidiano Il Messaggero, come accadeva nell’Ajax di Kruif, il capitano può essere scelto di anno in anno. Zaccagni potrebbe rimanerci molto male se non venisse riconfermato capitano, anche dato il suo rifiuto alla corte del Napoli avvenuto lo scorso inverno, decisione presa in virtù della responsabilità del suo ruolo, oltre che per il legame con i colori biancocelesti. Nel test di domenica la scelta di nominare Cataldi come capitano è stata presa pochi minuti prima del fischio di inizio e stasera potrebbe essere riconfermata, lanciando un segnale inequivocabile a Zaccagni. Più avanti servirà una riunione per capire chi sarà il capitano definitivo: anche Marusic e Patric sono quelli con più anzianità, ma preferirebbero cedere i gradi superiori a Cataldi piuttosto che a Zaccagni, anche in virtù di una diversa gestione di premi, vacanze e altre questioni interne, rispetto allo scorso anno. Lo stesso vale per Rmagnoli (che preferisce l’adeguamento alla fascia) e Provedel, ma il discorso non può prescindere anche da chi calcherà di più il campo, altrimenti anche il campione Pedro riconcilierebbe tutti sotto lo stesso tetto. Sarri lascia aperto il ballottaggio.