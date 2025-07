Lazio, ballottaggio in porta: Provedel favorito ma Mandas incalza, ipotesi alternanza concreta

Altra questione controversa quest’anno è quella relativa alla titolarità della porta della Lazio per la stagione 2025-2026. Sarri può contare su due ottimi portieri, anche se molto diversi: Provedel esperto e fedele del tecnico; Mandas una giovane promessa su cui puntare e fare affidamento. Il Comandante ha già risposto che il campo parlerà per i due portieri e sancirà chi dei due si meriterà la titolarità per la prossima stagione: tutto sembra ancora in via di definizione.

Chi sarà titolare in porta?

Come riportato da Il Messaggero, la porta della Lazio potrebbe non avere un padrone fisso per la prossima stagione. I primi 12 giorni del secondo mandato di Sarri hanno confermato che Mandas non è quello del 2023-2024, ma è cresciuto in tutto e sta migliorando anche in un’altra caratteristica fondamentale per lo stile di Mau: il gioco con i piedi per la costruzione del basso. È servito eccome il mese e mezzo fra il 6 aprile e il 25 maggio scorso in cui il talento greco si è preso il posto la titolare, con un sorpasso che era nell’aria già da febbraio secondo la volontà di Baroni. Ora l’obiettivo del giovane è confermarsi anche con Sarri, ma non sarà semplice perché il numero 94 è uno dei pupilli del Comandante. Ivan non è più quello di due anni fa, ma la vicinanza del tecnico lo può aiutare per tornare ai livelli del 2022-2023. Effettivamente lo staff del Comandante non ha trovato, nel portiere, le stesse garanzie che, fino ad un anno e mezzo fa, sembravano dei riferimenti in campo, ma il piano di recupero già cominciato.

La soluzione alternativa: i portieri alternati

Da una parte il veterano, dall’altra il giovane talento: inizialmente, la scelta sembrava essere dietro l’angolo con Provedel favorito, ma tra gli ottimi segnali dati in allenamento da Mandas e l’idea della società di valorizzarlo (Wolverhampton e altri club della Premier lo seguono sempre) si sta delineando una titolarità alternata per i due. Si sceglierà fra 21 partire per uno e 18 per l’altro, oppure 23 e 16 (considerando solo le partite certe, senza Coppa Italia), valorizzando sempre chi sta meglio di volta in volta, con Provedel che partirebbe solo leggermente in avanti rispetto al giovane, data la sua esperienza. Questo sarebbe una soluzione che Sarri ha già sperimentato con Strakosha e Reina nella stagione 2021-2022 e potrebbe essere adatta anche per il prossimo anno.