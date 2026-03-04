Lazio-Atalanta, Marusic nel pre: "Dobbiamo stare concentrati. Sulla finale..."

Queste le parole del calciatore biancoceleste ai microfoni di LSC

Ai microfoni ufficiali del club, Marusic ha parlato così della semifinale d'andata di questa sera contro l'Atalanta.

Coppa Italia, Lazio-Atalanta: le parole di Marusic ai microfoni di LSC

Dobbiamo stare dentro la partita, si giocano due partite e questi sono solo i primi novanta minuti. Dobbiamo essere concentrati, motivati e provare a fare il risultato questa sera. A Torino sconfitta che pesa, sappiamo che non siamo questi, dobbiamo essere concentrati perché sono i dettagli che fanno la differenza. Dobbiamo essere essere furbi. Finale? Bellissimo giocarla, sarebbe bellissimo e sarebbe importante per tutti quanti.

Marusic a Mediaset

Penultima grande occasione della Lazio? Ne siamo consapevoli, è una partita molto importante. Dobbiamo dare tutto e provare ad andare in finale.

Sulla protesta

Situazione dolorosa per noi, ma con dobbiamo rispettare la scelta dei tifosi. Dobbiamo dare tutto per questa maglia e dare soddisfazione ai tifosi.

