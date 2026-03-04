Lazio-Atalanta, Marusic nel pre: "Dobbiamo stare concentrati. Sulla finale..."

Ai microfoni ufficiali del club, Marusic ha parlato così della semifinale d'andata di questa sera contro l'Atalanta.

Dobbiamo stare dentro la partita, si giocano due partite e questi sono solo i primi novanta minuti. Dobbiamo essere concentrati, motivati e provare a fare il risultato questa sera. A Torino sconfitta che pesa, sappiamo che non siamo questi, dobbiamo essere concentrati perché sono i dettagli che fanno la differenza. Dobbiamo essere essere furbi. Finale? Bellissimo giocarla, sarebbe bellissimo e sarebbe importante per tutti quanti.