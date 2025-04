Dalla Turchia: “Immobile potrebbe tornare in Italia, ecco dove”

La stagione di Ciro Immobile con il Besiktas ha vissuto di alti e bassi: i vari infortuni lo hanno costretto a saltare sette partite. Nell’ultima sfida di campionato con il Galatasaray vinta per 2-1, Immobile è rimasto in panchina.

I numeri della stagione di Immobile con il Besiktas

Nel campionato turco, Ciro Immobile ha totalizzato 11 gol e 3 assist, il suo Besiktas occupa attualmente il quarto posto: il primo invece, dista ventiquattro punti ed è occupato dal Galatasaray.

Calciomercato, Immobile potrebbe tornare in Serie A

Il suo ruolo al Besiktas non è saldo, nonostante questa sia la sua prima stagione in Turchia. Secondo la testata locale Fanatik, lo storico capitano e bomber della Lazio potrebbe tornare in Serie A: la squadra in questione sarebbe l’Inter di Inzaghi, i due potrebbero rincontrarsi dopo l’esperienza alla Lazio. Come riportato dalla testata turca, Immobile avrebbe dato mandato ai suoi agenti di cercare una nuova squadra in vista della prossima stagione. E, dall'Italia, secondo le ultime indiscrezioni, i nerazzurri avrebbero manifestato un certo interesse, a cui Immobile non sarebbe rimasto indifferente.