Lazio, i biancocelesti in festa: data e luogo della cena di Natale

Dicembre è cominciato e il Natale è alle porte, luci colorate, alberi e la semplice magia ed armonia che trasmette questo periodo. Il Comandante Maurizio Sarri e i tifosi laziali hanno già spedito la letterina chiedendo un degno mercato a gennaio, in attesa di ciò la Lazio ha scelto una data e un luogo in cui riunirsi per cenare insieme in vista del Natale.

Lazio, cena di Natale: data e luogo

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la Lazio ha scelto la data e il luogo dove svolgere la consueta cena di Natale, un momento per riunirsi tutti insieme e passare una serata in allegria, precisamente l'appuntamento è fissato per lunedì 15 dicembre presso spazio Novecento, una location scelta dalla Società in varie occasioni.

