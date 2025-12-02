Lazio, i biancocelesti in festa: data e luogo della cena di Natale

Il periodo natalizio si avvicina e così anche la cena di Natale della squadra biancoceleste, ecco data e luogo in cui si terrà

Michelle De Angelis /
Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Dicembre è cominciato e il Natale è alle porte, luci colorate, alberi e la semplice magia ed armonia che trasmette questo periodo. Il Comandante Maurizio Sarri e i tifosi laziali hanno già spedito la letterina chiedendo un degno mercato a gennaio, in attesa di ciò la Lazio ha scelto una data e un luogo in cui riunirsi per cenare insieme in vista del Natale.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Lazio, cena di Natale: data e luogo

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la Lazio ha scelto la data e il luogo dove svolgere la consueta cena di Natale, un momento per riunirsi tutti insieme e passare una serata in allegria, precisamente l'appuntamento è fissato per lunedì 15 dicembre presso spazio Novecento, una location scelta dalla Società in varie occasioni.

Nella pagina successiva i prossimi impegni della rosa biancoceleste 

Lazio, i i tifosi biancocelesti attendono il volo di Flaminia: ecco per quando è previsto
De Laurentiis: "Dazn lavora bene? No quando ci sono dei commentatori filo-romanisti"