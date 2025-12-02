De Laurentiis: "Dazn lavora bene? No quando ci sono dei commentatori filo-romanisti"

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, vincitore del titolo di miglior Presidente in riferimento alla stagione 2024/2025, si è espresso durante il Gran Gala del Calcio, evento organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori, ed ha affermato che i commentatori di Dazn sono di fede romanista, squadra contro la quale gli Azzurri hanno trionfato domenica, e sembra che il Presidente si stesse riferendo in particolar modo a Pierluigi Pardo.

Le parole di Aurelio De Laurentiis al Gran Gala del Calcio

Dazn lavora bene? No quando ci sono dei commentatori filo-romanisti, non lavorano benissimo; ma andiamo avanti: non facciamo incazzare nessuno.

Il video riportato da Manuel Parlato

