De Laurentiis: "Dazn lavora bene? No quando ci sono dei commentatori filo-romanisti"
Ecco la battuta del Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nel corso del Gran Gala del Calcio
Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, vincitore del titolo di miglior Presidente in riferimento alla stagione 2024/2025, si è espresso durante il Gran Gala del Calcio, evento organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori, ed ha affermato che i commentatori di Dazn sono di fede romanista, squadra contro la quale gli Azzurri hanno trionfato domenica, e sembra che il Presidente si stesse riferendo in particolar modo a Pierluigi Pardo.
Le parole di Aurelio De Laurentiis al Gran Gala del Calcio
Dazn lavora bene? No quando ci sono dei commentatori filo-romanisti, non lavorano benissimo; ma andiamo avanti: non facciamo incazzare nessuno.
Il video riportato da Manuel Parlato
