Lazio, i i tifosi biancocelesti attendono il volo di Flaminia: ecco per quando è previsto

Poco prima dell'incontro Lazio-Lecce allo stadio Olimpico, gara che si è conclusa con la vittoria delle aquile grazie alle reti di Guendouzi e Noslin, è stata presentata Flaminia, la nuova aquila del club biancoceleste, tuttavia, i tifosi laziali, che in quella giornata non erano entrati allo stadio come segno di protesta per l'ingiustizia subita da Giulia Paparelli, attendono ancora il volo della nuova mascotte.

Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Lazio-Flaminia: quando volerà la nuova aquila

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'addestramento di Flaminia è ancora in corso sia allo stadio Olimpico che al centro sportivo di Formello e, proprio per questa ragione, i tifosi non potranno vederla volare durante la gara contro il Milan in Coppa Italia o in Lazio-Bologna, rispettivamente in programma giovedì 4 dicembre alle ore 21:00 e il 7 dicembre alle 18:00, infatti, si dovrà attendere ancora un mesetto per osservare lo splendido volo della nuova arrivata.

