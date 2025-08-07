Sarri prepara il Burnley e lancia Gila-Provstgaard. Distorsione per Belahyane

Doppia seduta a ritmi elevati sotto gli occhi vigili di Sarri. Ieri mattina a Formello il Comandante ha oliato i meccanismi della linea difensiva, confermando la coppia Gila-Provstgaard, che oggi sarebbe titolare a Como.

Sarri definisce la difesa e i reparti offensivi per il Burnley

Nel pomeriggio il consueto torello insistito ad alta intensità – per migliorare il fraseggio nello stretto – ha anticipato le prove tattiche. Il tecnico ha ruotato i centrocampisti, mantenendo costanti due tridenti: da un lato quello composto da Noslin, Pedro e Castellanos (che sfidò la Primavera nella prima uscita), dall’altro Zaccagni e Cancellieri alle spalle di Dia. Il senegalese, fin qui mai schierato nell’undici iniziale delle quattro amichevoli della pre-season, scalpita per una chance da titolare. Lavoro in palestra per Gigot (a rischio taglio, Dubai e Qatar in pressing), Patric (riabilitazione) e Isaksen (postumi della mononucleosi, buoni i risultati delle ultime analisi).

Distorsione per Belahyane

Assente anche Belahyane (distorsione alla caviglia), ma le condizioni del più giovane della rosa non preoccupano. Domani la partenza per l’Inghilterra, sabato alle 16 italiane la sfida al Burnley neopromosso in Premier League dell’ex Tchaouna. Intanto, il club ha annunciato un accordo con Adapex Inc (gruppo Datrix), per aumentare i ricavi dall’advertising digitale.

Il Messaggero