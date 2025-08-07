Lazio, Sarri lavora sul centrocampo: due ruoli da assegnare con Dele-Bashiru sotto esame

Il Comandante sta preparando la stagione 2025-2026 e ha l’obiettivo di dare maggior ritmo, geometrie, idee e creatività alla nuova Lazio che sta costruendo. Sotto esame, quindi, sarà in particolare la mediana per cercare l’assetto maggiormente funzionale alle esigenze tattiche.

La ricerca di maggior ritmo

Non si tratta solo di pilotare il ritorno alla formula a 3, tipica del modulo sarriano 4-3-3, nel settore centrale, dopo la stagione con Baroni che fondava il reparto su due elementi. Sarri deve fare i conti nel riassetto del centrocampo biancoceleste con il blocco del mercato che ha colpito il club sul fronte acquisti. Infatti, senza questo ostacolo, il tecnico aveva in cima alla lista delle sue richieste un nome per potenziare proprio il centrocampo: l’arrivo di un giocatore simile a Luis Alberto in quanto, dopo la sua partenza, la Lazio non ha mai avuto un fantasista alla sua altezza, un elemento in grado di fungere da snodo della manovra per orientarla in fase d’attacco.

Tracce e obiettivi

Sarri sta provando, in via alternativa al 4-3-3, anche il 4-3-1-2: si tratta di una questione di equilibri da ritrovare nel contesto di un collettivo che il mister sta riassettando, partendo dalla solidità difensiva. L’identità della sua nuova Lazio verrà scandita da quanto saprà costruire sul campo. Così. la nuova veste della mediana diventa basilare nel nuovo progetto del Comandante a Formello, dove ha già ritrovato allievi che conoscono già il suo metodo come Guendouzi, Rovella, Vecino, Cataldi. I problemi si riflettono sul profilo che Sarri non ha mai avuto modo di conoscere fino a prima di quest’estate: Dele-Bashiru. Il giovane, nella passata stagione, aveva cominciato a giocare in quel ruolo prima che Baroni smontasse il 4-3-3 per affidarsi soprattutto al 4-2-3-1. Il nigeriano ha avuto spazio prevalentemente da trequartista, ruolo in cui ha dimostrato le maggiori doti, perciò riportarlo a metà a campo non sarà semplice. D’altronde, come riporta La Gazzetta dello Sport, anche Luis Alberto faticò molto nell’inserimento in quelle trame tattiche, salvo poi scoprire ulteriori qualità nel suo repertorio.

