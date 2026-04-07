Niente Italia per Ancelotti: pronto il rinnovo con il Brasile

Ecco tutti i dettagli riportati da ESPN Brasil

Emanuele Petrucci /
Ancelotti

Le dimissioni rassegnate da Gennaro Gattuso hanno scatenato il toto-allenatori per quanto riguarda la panchina degli Azzurri. In questi giorni era stato fatto anche il nome di Ancelotti, attuale ct del Brasile: il tecnico italiano, però, sembrerebbe lontano dalla panchina Azzurra.

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Ancelotti

Niente Italia per Ancelotti: pronto il rinnovo con il Brasile

Secondo quanto riportato da ESPN Brasil, il tecnico firmerà un rinnovo con il Brasile fino al 2030: con il nuovo contratto guadagnerà 10 milioni di euro all'anno.

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